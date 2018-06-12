Ким Чен Ын заявил, что многие сочтут саммит в Сингапуре научной фантастикой

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед встречей в расширенном формате с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что многие посчитают саммит КНДР — США в Сингапуре научной фантастикой.

«Многие в мире подумают об этом как о своего рода фантазии… из научно-фантастического фильма», — цитирует РИА Новости Ким Чен Ына.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын после встречи один на один с Трампом заявил, что он заинтересован в тесном сотрудничестве с американским лидером.

12 июня в Сингапуре проходит первый в истории саммит КНДР — США. Переговоры в формате «один на один» стартовали в 04:15 мск. В дальнейшем к ним присоединились представители делегаций двух государств.

RT ведёт текстовую трансляцию переговоров.