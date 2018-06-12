Госсекретарь США поздравил Россию с государственным праздником

Глава Государственного департамента США Майк Помпео поздравил россиян с Днём России.

Текст письменного поздравления размещен на сайте ведомства.

«От имени президента Соединенных Штатов и американского народа поздравляю Российскую Федерацию и российский народ по случаю «Дня России». В этот день мы чтим граждан России и их надежды на демократические принципы всеобщей свободы, гражданских прав и принцип верховенства права», — говорится в письменном поздравлении Помпео.

День России, который отмечается 12 июня, стал одним из самых молодых государственных праздников страны.

Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц Москвы перекроют по случаю празднований в День России.