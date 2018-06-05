Несколько улиц Москвы перекроют по случаю празднования Дня России

Сервисный центр «Московский транспорт» проинформировал об ограничении движения в столице в связи с празднованием Дня России.

Об этом служба сообщает в Twitter.

Информируем о перекрытиях и ограничениях движения в связи с празднованием Дня России #Москва#ЦАОpic.twitter.com/R8x45jmFMt — Московский транспорт (@DtRoad) 5 июня 2018 г.

Движение транспорта по одной полосе будет перекрыто с 00:01 9 июня до 01:00 10 июня по улицам Охотный Ряд и Моховая, от Тверской до Большой Никитской.

Полностью перекрыты эти участки будут с 00:01 10 июня до 06:00 13 июня.

С 00:01 7 июня до 00:01 10 июня власти ограничат движение по одной полосе в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном, Глинищевском, Никитском, Брюсовом переулках, Тверском проезде.

Ранее Роструд напомнил о том, что в связи с празднованием Дня России 12 июня россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, с 4-го по 9-го число, выходные продлятся с 10 по 12 июня.