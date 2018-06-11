СМИ: Канцлер Австрии получает угрозы в связи с решением о закрытии семи мечетей в стране
- Reuters
Об этом сообщает OE24 со ссылкой на Федеральную канцелярию.
По данным издания, в адрес Курца в социальной сети Facebook стали поступать угрозы расправой.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны.
Как сообщалось, данные шаги связаны с нарушением руководством мечетей закона, требующего лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам. В частности, Курц заявил, что в стране «не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям».
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в отношении этого решения. Он назвал подобные действия «антиисламскими» и заявил о намерении принять меры в связи с этим.