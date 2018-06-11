СМИ: Канцлер Австрии получает угрозы в связи с решением о закрытии семи мечетей в стране

Австрийский канцлер Себастьян Курц получает угрозы в связи с решением о закрытии семи мечетей в стране и депортации десятков имамов в связи с нарушением австрийского законодательства.

Об этом сообщает OE24 со ссылкой на Федеральную канцелярию.

По данным издания, в адрес Курца в социальной сети Facebook стали поступать угрозы расправой.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны.

Как сообщалось, данные шаги связаны с нарушением руководством мечетей закона, требующего лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам. В частности, Курц заявил, что в стране «не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям».

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в отношении этого решения. Он назвал подобные действия «антиисламскими» и заявил о намерении принять меры в связи с этим.