Эрдоган осудил решение властей Австрии закрыть семь мечетей и выслать имамов
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Уточняется, что турецкий лидер назвал подобные действия «антиисламскими» и заявил о намерении принять меры в связи с этим.
«Эти действия, предпринятые австрийским канцлером, я, боюсь, ведут мир к войне между крестом и полумесяцем», — сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле, подразумевая христианство и ислам.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны.