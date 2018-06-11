Эрдоган осудил решение властей Австрии закрыть семь мечетей и выслать имамов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой решения властей Австрии, которые ранее заявили, что намерены закрыть в стране семь мечетей и выслать десятки имамов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что турецкий лидер назвал подобные действия «антиисламскими» и заявил о намерении принять меры в связи с этим.

«Эти действия, предпринятые австрийским канцлером, я, боюсь, ведут мир к войне между крестом и полумесяцем», — сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле, подразумевая христианство и ислам.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны.