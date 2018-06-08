Власти Австрии намерены закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о намерении закрыть семь мечетей и выслать десятки имамов из страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, данные шаги связаны с тем, что руководство мечетей и имамы нарушили закон, требующий лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам.

«В нашей стране не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям», — заявил Курц на пресс-конференции в Вене.

Отмечается, что в настоящий момент идёт проверка в отношении 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование. Всего в поле зрения правоохранительных органов оказались 60 из 260 исламских проповедников в Австрии.

В июне 2017 года, ещё будучи главой МИД Австрии, Себастьян Курц призывал к закрытию мусульманских детских садов на территории страны. По его мнению, они не способствуют интеграции детей из семей мигрантов в австрийское общество.