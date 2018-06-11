Захарова прокомментировала фото с лидерами стран G7

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала фотографию с саммита «Большой семёрки», который состоялся в канадской провинции Квебек.

«Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят», — написала она в Facebook.

Как уточняется, фото, о котором идёт речь, выложила в своём Instagram канцлер Германии Ангела Меркель.

На фотографии Ангела Меркель смотрит на американского президента Дональда Трампа, который сидит за столом, скрестив руки.

10 июня президент США Дональд Трамп распорядился не подписывать коммюнике по итогам саммита G7 и обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в «нечестном и слабом» поведении.







