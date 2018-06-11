Семь человек пострадали в результате стрельбы в Голливуде

В Северном Голливуде произошла стрельба на вечеринке, в результате чего пострадали семь человек.

Об этом пишет NBC.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию примерно в час ночи по местному времени.

Уточняется, что шесть человек получили огнестрельные ранения, ещё один пострадал от травмы, которую получил, когда попытался скрыться с места происшествия. В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии.

По данным телекомпании, полиция задержала двух человек для допроса.

Ранее в США произошла стрельба в средней школе.