В США произошла стрельба в средней школе
В городе Ноблсвилль американского штата Индиана произошла стрельба в средней школе. Об этом сообщает Fox 59 со ссылкой на полицию.
- © CHRISTOPHER REILY/via REUTERS
Отмечается, что в результате стрельбы пострадали подросток и взрослый. Они госпитализированы.
Также сообщается, что устроившего стрельбу удалось задержать. Учащиеся были эвакуированы.
Ранее стало известно, что в городе Оклахома-Сити был застрелен ранивший двоих посетителей ресторана мужчина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: