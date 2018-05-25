В США произошла стрельба в средней школе

Короткая ссылка
В городе Ноблсвилль американского штата Индиана произошла стрельба в средней школе. Об этом сообщает Fox 59 со ссылкой на полицию.
В США произошла стрельба в средней школе
  • © CHRISTOPHER REILY/via REUTERS

Отмечается, что в результате стрельбы пострадали подросток и взрослый. Они госпитализированы.

Также сообщается, что устроившего стрельбу удалось задержать. Учащиеся были эвакуированы.

Ранее стало известно, что в городе Оклахома-Сити был застрелен ранивший двоих посетителей ресторана мужчина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить