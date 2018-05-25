В США произошла стрельба в средней школе

В городе Ноблсвилль американского штата Индиана произошла стрельба в средней школе. Об этом сообщает Fox 59 со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что в результате стрельбы пострадали подросток и взрослый. Они госпитализированы. Также сообщается, что устроившего стрельбу удалось задержать. Учащиеся были эвакуированы. Ранее стало известно, что в городе Оклахома-Сити был застрелен ранивший двоих посетителей ресторана мужчина.