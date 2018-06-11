СМИ: Трамп одобрил идею открытия ресторана фастфуда в КНДР
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Собеседник издания отметил, что глава США намерен доказать Ким Чен Ыну, что в Северной Кореи улучшится экономическая ситуация, если страна будет сотрудничать с Соединёнными Штатами.
В связи с этим американский лидер одобряет идею появления ресторана «Макдональдс» в КНДР.
Ранее сообщалось, что в ЦРУ пришли к выводу, что США не стоит ждать от Пхеньяна согласия на полное разоружение, но глава КНДР при этом будет готов рассмотреть возможность открытия в своей столице ресторана какой-нибудь западной сети фастфуда.