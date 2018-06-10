Глава МИД ФРГ ожидает тяжёлого возобновления переговоров «нормандской четвёрки»

Возобновление переговоров министров «нормандской четвёрки» будет сложным, считает глава МИД Германии Хайко Маас.

Об этом он заявил изданию Bild.

«Уже сам факт, что мы встречаемся спустя 16 месяцев, является успехом. Реализация Минских соглашений слишком долго затягивалась — в ущерб жителям Восточной Украины, которые не хотят ничего больше, чем мира», — сказал министр.

По словам дипломата, возобновление «переговоров будет тяжёлым», так как «интересы и позиции Украины и России по многим вопросам далеки друг от друга».

«Мы также должны обсудить миссию ООН (в Донбассе. — RT)», — добавил Маас.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку встречи «нормандской четвёрки». По его мнению, её стоит провести в начале июня.