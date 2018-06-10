Глава МИД ФРГ ожидает тяжёлого возобновления переговоров «нормандской четвёрки»
- Reuters
Об этом он заявил изданию Bild.
«Уже сам факт, что мы встречаемся спустя 16 месяцев, является успехом. Реализация Минских соглашений слишком долго затягивалась — в ущерб жителям Восточной Украины, которые не хотят ничего больше, чем мира», — сказал министр.
По словам дипломата, возобновление «переговоров будет тяжёлым», так как «интересы и позиции Украины и России по многим вопросам далеки друг от друга».
«Мы также должны обсудить миссию ООН (в Донбассе. — RT)», — добавил Маас.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку встречи «нормандской четвёрки». По его мнению, её стоит провести в начале июня.