Премьер Сингапура рассказал о затратах на проведение саммита США и КНДР

Затраты на проведение саммита США — КДНР с участием лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына составят около $20 млн. Об этом заявил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

«Это расходы, которые мы готовы оплатить», — приводит его слова Straits Times.

По словам Ли Сяньлуна, Сингапур считает важной эту встречу, так как она будет способствовать установлению безопасности и стабильности в регионе.

Он добавил, что проведение саммита привлечёт к Сингапуру внимание общества.

«Тот факт, что нас выбрали в качестве места для проведения встречи (мы не просили об этом, но нас попросили, и мы договорились), что-то говорит об отношениях Сингапура со сторонами, с США, с Северной Кореей, а также о нашем положении в международном сообществе», — отметил сингапурский премьер.

По его словам, около половины указанной суммы будет потрачено на обеспечение безопасности.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре усилены меры безопасности из-за встречи Трампа и Ким Чен Ына.