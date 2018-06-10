Эксперт объяснил отказ Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7

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Марианна Чурсина
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT указание американского лидера Дональда Трампа представителям США на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике.
Эксперт объяснил отказ Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита G7
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По мнению эксперта, таким образом американский президент попытался переключить внимание с обсуждения протекционистского экономического курса своей страны.

«Трамп понимал, что окажется перед достаточно серьёзными аргументами, например, о нарушении всестороннего сотрудничества, включая правила ВТО, торговых договорённостей и самый болезненный вопрос — недавние введённые пошлины. Он попытался переключить повестку и поэтому сходу предложил вернуть Россию в G7, чтобы отвести обсуждение от болезненных для себя вопросов. Тем не менее от них уйти не удалось… Поэтому Трамп оборонялся взаимными обвинениями, обвинил Трюдо в протекционизме Канады, что выглядит не очень серьёзно», — пояснил политолог.

По словам Асафова, прошедший саммит был попыткой скрепить «стремительно расползающиеся отношения» коллективного Запада, однако Трамп не захотел идти ни на какие устпуки.

«Это демонстрирует тот разрыв отношений, который существует. Показывает позицию Трампа, что он в своих действиях уверен, готов идти до конца и даже в максимально лояльном США кругу ведёт себя как в окружении конкурентов... Он приказал не подписывать коммюнике, так как оно имеет ярко выраженный антипротекционистский, а значит антиамериканский и антитрамповский характер», — заключил эксперт.

Ранее Трамп приказал не подписывать коммюнике по итогам саммита G7 и обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в «нечестном слабом» поведении.

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