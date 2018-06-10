В конгрессе США предложили передать Японии «списанный» десантный корабль
- Reuters
«Законопроект санкционирует отправку в Японию десантного корабля, что предоставит нашему близкому союзнику столь необходимое средство для усиления своей безопасности в регионе, где отмечается рост нестабильности. Данное морское судно — находящийся в резерве универсальный десантный корабль типа «Тарава» — поможет Японии усилить свои ВМС, а также предоставит стране существенную гуманитарную поддержку и помощь в случае стихийных бедствий», — говорится в описании к законопроекту.
Речь идёт о передаче универсального десантного корабля «Нассау» (LHA 4) типа «Тарава», построенного ещё в 1978 году.
При этом за транспортировку и ремонт судна конгрессмен предлагает заплатить самой Японии.
«Перед отправкой в связи с продажей или передачей в дар судно пройдёт необходимый ремонт в США за счёт Японии. Кроме того, любые расходы, связанные с передачей судна, будут покрыты японской стороной, а не американскими налогоплательщиками», — подчёркивается в сообщении.
Ранее ВМС США объявили о воссоздании Второго флота из-за «конкуренции великих держав».