В конгрессе США предложили передать Японии «списанный» десантный корабль

В конгрессе США предлагают передать «списанный» десантный корабль Японии. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение американского конгресса республиканец Майк Конауэй.

«Законопроект санкционирует отправку в Японию десантного корабля, что предоставит нашему близкому союзнику столь необходимое средство для усиления своей безопасности в регионе, где отмечается рост нестабильности. Данное морское судно — находящийся в резерве универсальный десантный корабль типа «Тарава» — поможет Японии усилить свои ВМС, а также предоставит стране существенную гуманитарную поддержку и помощь в случае стихийных бедствий», — говорится в описании к законопроекту.

Речь идёт о передаче универсального десантного корабля «Нассау» (LHA 4) типа «Тарава», построенного ещё в 1978 году.

При этом за транспортировку и ремонт судна конгрессмен предлагает заплатить самой Японии.

«Перед отправкой в связи с продажей или передачей в дар судно пройдёт необходимый ремонт в США за счёт Японии. Кроме того, любые расходы, связанные с передачей судна, будут покрыты японской стороной, а не американскими налогоплательщиками», — подчёркивается в сообщении.

Ранее ВМС США объявили о воссоздании Второго флота из-за «конкуренции великих держав».