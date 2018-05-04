ВМС США объявили о воссоздании Второго флота из-за «конкуренции великих держав»

Военно-морские силы США приняли решение возродить расформированный в 2011 году Второй флот. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.

«В нашей Стратегии национальной обороны ясно сказано, что мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав, по мере того как обстановка в сфере безопасности становится всё более сложной. Поэтому мы восстанавливаем Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», — заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Отмечается, что в сферу ответственности подразделения будет входить восточное побережье США и северная часть Атлантического океана, а его административным центром, как и прежде, будет Норфолк.

Второй флот ВМС США, существовавший в 1950—2011 годах, отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.