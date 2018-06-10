СМИ: Трамп собирается провести встречу один на один с Ким Чен Ыном в начале саммита
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Дональд Трамп намерен провести встречу один на один с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в самом начале их саммита 12 июня», — указывает агентство.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп «всю свою жизнь готовился» к переговорам с главой Ким Чен Ыном.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.