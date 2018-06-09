Один из основателей Pixar покинет свой пост на фоне обвинений в домогательствах

Джон Лассетер, один из основателей студии Pixar и главный креативный продюсер Walt Disney Company, в конце 2018 года уйдёт в отставку на фоне прозвучавших в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании Disney.

«Я остаюсь преданным искусству анимации... но я решил, что будет правильным начиная с конца этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах», — заявил Лассетер.

В ноябре прошлого года Лассетер был временно отстранён от работы и отправлен в шестимесячный отпуск после обвинений в «неприемлемом поведении».

Ранее восемь женщин обвинили американского актёра Моргана Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.