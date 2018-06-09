Один из основателей Pixar покинет свой пост на фоне обвинений в домогательствах
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании Disney.
«Я остаюсь преданным искусству анимации... но я решил, что будет правильным начиная с конца этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах», — заявил Лассетер.
В ноябре прошлого года Лассетер был временно отстранён от работы и отправлен в шестимесячный отпуск после обвинений в «неприемлемом поведении».
Ранее восемь женщин обвинили американского актёра Моргана Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.