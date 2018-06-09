В Австралии создали спецгруппу по борьбе с вмешательством в выборы

В Австралии создали специальную группу по борьбе с кибератаками и вмешательством в выборы.

«Это меры предосторожности, которые должны стать нормой в наш век возрастающего кибервмешательства и дестабилизации», — цитирует пресс-секретаря МВД Австралии SBS News.

Как отмечается, данный шаг был сделан на фоне сообщений спецслужб о «беспрецедентном уровне иностранного вмешательства» в Австралии.

В феврале стало известно, что Facebook введёт дополнительные тесты для покупателей рекламных объявлений из-за опасения «вмешательства» России в выборы в конгресс США в 2018 году.