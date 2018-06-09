В Австралии создали спецгруппу по борьбе с вмешательством в выборы

Короткая ссылка
В Австралии создали специальную группу по борьбе с кибератаками и вмешательством в выборы.

«Это меры предосторожности, которые должны стать нормой в наш век возрастающего кибервмешательства и дестабилизации», — цитирует пресс-секретаря МВД Австралии SBS News.

Как отмечается, данный шаг был сделан на фоне сообщений спецслужб о «беспрецедентном уровне иностранного вмешательства» в Австралии.

В феврале стало известно, что Facebook введёт дополнительные тесты для покупателей рекламных объявлений из-за опасения «вмешательства» России в выборы в конгресс США в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить