Глава МВБ США не увидела утверждений о «российском вмешательстве» в итогах расследования

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что не видела никаких конкретных утверждений в расследовании комитета по разведке о том, что Россия каким-либо образом вмешалась в американские выборы и помогла Дональду Трампу выиграть президентскую гонку.

Об этом сообщает The Hill.

«Я не увидела такого вывода», — заявила Нильсен, общаясь с журналистами.

При этом она добавила, что «не видит причин» ставить суждения комитета по разведке под сомнение.

Ранее стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США не обнаружил доказательств «сговора» сотрудников избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией.

При этом в конгрессе заявили, что расследование «российского вмешательства» прояснило меры, «которые Россия использует в Соединённых Штатах».