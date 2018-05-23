Помпео заявил, что США не позволят России повлиять на американские выборы в 2018 году

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Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, заявил, что Вашингтон не станет терпеть «попыток» Москвы вмешаться в американские выборы в 2018 году.
Помпео заявил, что США не позволят России повлиять на американские выборы в 2018 году
  • Reuters

«Мы не потерпим российского вмешательства в наши выборы в 2018 году. Много работы уже сделано, и ещё много предстоит», — сказал дипломат.

По его словам, США в случае необходимости примут дополнительные меры в ответ на «продолжающиеся попытки России» повлиять на выборы.

Ранее в конгрессе США заявили, что российская сторона «совершила кибератаки» на инфраструктуру американских выборов. 

В феврале стало известно, что Facebook введёт дополнительные тесты для покупателей рекламных объявлений из-за опасений о «вмешательстве» России в предстоящие выборы в конгресс США в 2018 году.

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