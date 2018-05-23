Помпео заявил, что США не позволят России повлиять на американские выборы в 2018 году
- Reuters
«Мы не потерпим российского вмешательства в наши выборы в 2018 году. Много работы уже сделано, и ещё много предстоит», — сказал дипломат.
По его словам, США в случае необходимости примут дополнительные меры в ответ на «продолжающиеся попытки России» повлиять на выборы.
Ранее в конгрессе США заявили, что российская сторона «совершила кибератаки» на инфраструктуру американских выборов.
В феврале стало известно, что Facebook введёт дополнительные тесты для покупателей рекламных объявлений из-за опасений о «вмешательстве» России в предстоящие выборы в конгресс США в 2018 году.