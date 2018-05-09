Комитет сената США обвинил Россию в кибератаках во время американских выборов

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Спецкомитет конгресса США по разведке считает, Россия совершила кибератаки на инфраструктуру выборов в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комитета.

«В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов», — указывается в документе.

Отмечается, что кибератакам подверглись не менее 18 штатов.

При этом уточняется, что якобы осуществлённое вмешательство никак не повлияло на итоги выборов.

Ранее стало известно, что спецкомитет конгресса США по разведке собирается завершить расследование дела о «российском вмешательстве».

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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