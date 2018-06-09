Трюдо и Трамп обсудили дипломатические усилия для «устранения угрозы» со стороны КНДР
«Лидеры обсудили дипломатические усилия для устранения угрозы безопасности, которую представляет Северная Корея», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь шла о координации международных усилий и о предстоящей встрече американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Также они обсудили тесное сотрудничество между Канадой и США в области безопасности и экономического сотрудничества.
Кроме того, Трюдо призвал Трампа пересмотреть пошлины США на канадскую сталь и алюминий.
Ранее стало известно, что Трамп после встречи с Трюдо выразил надежду на принятие лидерами стран G7 совместного заявления.