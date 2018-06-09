Трюдо и Трамп обсудили дипломатические усилия для «устранения угрозы» со стороны КНДР

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 обсудили дипломатические усилия для «устранения угрозы безопасности» со стороны КНДР. Об этом сообщается на сайте саммита.

«Лидеры обсудили дипломатические усилия для устранения угрозы безопасности, которую представляет Северная Корея», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь шла о координации международных усилий и о предстоящей встрече американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Также они обсудили тесное сотрудничество между Канадой и США в области безопасности и экономического сотрудничества.

Кроме того, Трюдо призвал Трампа пересмотреть пошлины США на канадскую сталь и алюминий.

Ранее стало известно, что Трамп после встречи с Трюдо выразил надежду на принятие лидерами стран G7 совместного заявления.