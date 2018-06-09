Трамп выразил надежду на принятие совместного заявления G7
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Я думаю, что у нас будет совместное заявление», — приводятся слова Трампа.
Отмечается, что такое заявление он сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По его словам, в ходе встречи с Трюдо тема России не обсуждалась.
Он отметил, что обсуждаются различные варианты трансформации соглашения NAFTA. Трамп не исключил, что речь может идти о прямых двусторонних соглашениях между странами.
Ранее Трамп прибыл в Канаду на саммит G7. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил журналистам, что Россия должна быть за столом переговоров G7.