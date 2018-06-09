Трамп выразил надежду на принятие совместного заявления G7

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что лидеры стран G7 по результатам переговоров выпустят совместное заявление.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. 

«Я думаю, что у нас будет совместное заявление», — приводятся слова Трампа.

Отмечается, что такое заявление он сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По его словам, в ходе встречи с Трюдо тема России не обсуждалась.

Он отметил, что обсуждаются различные варианты трансформации соглашения NAFTA. Трамп не исключил, что речь может идти о прямых двусторонних соглашениях между странами.

Ранее Трамп прибыл в Канаду на саммит G7. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил журналистам, что Россия должна быть за столом переговоров G7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить