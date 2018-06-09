Трамп выразил надежду на принятие совместного заявления G7

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что лидеры стран G7 по результатам переговоров выпустят совместное заявление.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я думаю, что у нас будет совместное заявление», — приводятся слова Трампа.

Отмечается, что такое заявление он сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По его словам, в ходе встречи с Трюдо тема России не обсуждалась.

Он отметил, что обсуждаются различные варианты трансформации соглашения NAFTA. Трамп не исключил, что речь может идти о прямых двусторонних соглашениях между странами.

Ранее Трамп прибыл в Канаду на саммит G7. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил журналистам, что Россия должна быть за столом переговоров G7.