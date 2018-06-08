Лидеры стран G7 сделали совместную фотографию
- Reuters
- © Yves Herman
Об этом сообщает NBC.
«Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры собрались для группового фото на саммите G7», — указывает телекомпания.
WATCH: President Trump and other world leaders gather for group photo at G7 summit. pic.twitter.com/Y3PthDnwKc— NBC News (@NBCNews) 8 июня 2018 г.
Отмечается, что центральное место на снимке занял принимающий саммит у себя в стране премьер Канады Джастин Трюдо.
Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.