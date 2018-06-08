Лидеры стран G7 сделали совместную фотографию

Короткая ссылка
Прибывшие в Канаду на саммит G7 лидеры стран — членов организации сделали традиционное групповое фото.
Лидеры стран G7 сделали совместную фотографию
  • Reuters
  • © Yves Herman

Об этом сообщает NBC.

«Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры собрались для группового фото на саммите G7», — указывает телекомпания.

Отмечается, что центральное место на снимке занял принимающий саммит у себя в стране премьер Канады Джастин Трюдо. 

Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить