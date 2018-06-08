Лидеры стран G7 сделали совместную фотографию

Прибывшие в Канаду на саммит G7 лидеры стран — членов организации сделали традиционное групповое фото.

Об этом сообщает NBC.

«Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры собрались для группового фото на саммите G7», — указывает телекомпания.

WATCH: President Trump and other world leaders gather for group photo at G7 summit. pic.twitter.com/Y3PthDnwKc — NBC News (@NBCNews) 8 июня 2018 г.

Отмечается, что центральное место на снимке занял принимающий саммит у себя в стране премьер Канады Джастин Трюдо.

Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.