Трамп прибыл в Канаду на саммит G7
Президент США Дональд Трамп прилетел в Канаду на саммит G7. Об этом сообщает Fox News.
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«Президент США прибыл в Канаду на саммит G7», — пишет телекомпания.
.@POTUS arrives in Canada for G7 summit https://t.co/jMlhnaevTY— Fox News (@FoxNews) 8 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.
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