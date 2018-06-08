Трамп прибыл в Канаду на саммит G7

Президент США Дональд Трамп прилетел в Канаду на саммит G7. Об этом сообщает Fox News.

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«Президент США прибыл в Канаду на саммит G7», — пишет телекомпания. .@POTUS arrives in Canada for G7 summit https://t.co/jMlhnaevTY — Fox News (@FoxNews) 8 июня 2018 г. Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.