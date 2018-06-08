Туск предложил оставить формат G7 без изменений
Председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции в канадском городе Ла Мальбе заявил, что формат G7 должен остаться без изменений.
- Председатель Европейского совета Дональд Туск
- © Reuters
«Давайте оставим «семёрку» такой, какая она есть. Это счастливое число, по крайней мере в нашей культуре», — сказал Туск.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров c G7, «нравится это кому-нибудь или нет». Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал его.
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