Туск предложил оставить формат G7 без изменений

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Председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции в канадском городе Ла Мальбе заявил, что формат G7 должен остаться без изменений.
Туск предложил оставить формат G7 без изменений
  • Председатель Европейского совета Дональд Туск
  • © Reuters

«Давайте оставим «семёрку» такой, какая она есть. Это счастливое число, по крайней мере в нашей культуре», — сказал Туск. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россию нужно вернуть за стол переговоров c G7, «нравится это кому-нибудь или нет». Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал его.

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