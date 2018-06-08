СМИ: Трамп не планирует проводить переговоры с Мэй на саммите G7

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планируют проводить двустороннюю встречу на саммите G7 в Канаде. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, Трамп остался недоволен подходом Мэй во время телефонного звонка, когда она быстро углубилась в политические детали вместо беседы на более широкие темы.

Один из высокопоставленных американских дипломатов заявил, что Трамп также выразил недовольство из-за частых требований Мэй, которые выглядят как «использование» отношений с США.

Бывший чиновник Белого дома, присутствовавший на встречах президента США и британского премьера, подтвердил, что отношения между ними «холодные».

«Не обижайтесь, но она практически как школьная учительница. Я не уверен, что с ней все хорошо ладят», — заявил он.

Ранее Мэй указала Трампу на неоправданность пошлин США/