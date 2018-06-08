СМИ: Трамп не планирует проводить переговоры с Мэй на саммите G7

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планируют проводить двустороннюю встречу на саммите G7 в Канаде. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, Трамп остался недоволен подходом Мэй во время телефонного звонка, когда она быстро углубилась в политические детали вместо беседы на более широкие темы. 

Один из высокопоставленных американских дипломатов заявил, что Трамп также выразил недовольство из-за частых требований Мэй, которые выглядят как «использование» отношений с США. 

Бывший чиновник Белого дома, присутствовавший на встречах президента США и британского премьера, подтвердил, что отношения между ними «холодные».

«Не обижайтесь, но она практически как школьная учительница. Я не уверен, что с ней все хорошо ладят», — заявил он.

Ранее Мэй указала Трампу на неоправданность пошлин США/

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить