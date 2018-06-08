Помпео посетит Южную Корею и Китай после саммита США — КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с представителями Южной Кореи и Японии в Сеуле, а также посетить Китай после саммита США — КНДР. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

Как ожидается, поездка Помпео в Японию состоится в среду, 13 июня.

«Он встретится с высокопоставленными южнокорейскими и японскими чиновниками для обсуждения альянса США с Республикой Корея и Японией, наших общих приоритетов и последующих шагов в нашем совместном подходе в отношении Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также Помпео намерен в четверг, 14 июня, посетить Пекин для встречи с представителями китайской стороны.

Ранее Помпео заявил, что США и КНДР серьёзно относятся к предстоящему саммиту.