Помпео посетит Южную Корею и Китай после саммита США — КНДР
Как ожидается, поездка Помпео в Японию состоится в среду, 13 июня.
«Он встретится с высокопоставленными южнокорейскими и японскими чиновниками для обсуждения альянса США с Республикой Корея и Японией, наших общих приоритетов и последующих шагов в нашем совместном подходе в отношении Северной Кореи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также Помпео намерен в четверг, 14 июня, посетить Пекин для встречи с представителями китайской стороны.
Ранее Помпео заявил, что США и КНДР серьёзно относятся к предстоящему саммиту.