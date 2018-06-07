Трамп вновь раскритиковал «охоту на ведьм»

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал продолжающееся расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которое он называет «охотой на ведьм».

Isn’t it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2018 г.

«Разве это не ирония? Я готовлюсь к (саммиту. — RT) «Группы семи» в Канаде, чтобы бороться за нашу страну в сфере торговли (у нас сейчас самые худшие торговые сделки в истории), затем отправляюсь в Сингапур, чтобы встретиться с (лидером. — RT) Северной Кореи для решения ядерной проблемы. А дома 13 злых демократов до сих пор продолжают вести охоту на ведьм», — написал американский президент в Twitter.

Ранее Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм».