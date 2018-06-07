Трамп вновь раскритиковал «охоту на ведьм»

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Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал продолжающееся расследование «российского вмешательства» в американские выборы, которое он называет «охотой на ведьм».
Трамп вновь раскритиковал «охоту на ведьм»
  • © Reuters

«Разве это не ирония? Я готовлюсь к (саммиту. — RT) «Группы семи» в Канаде, чтобы бороться за нашу страну в сфере торговли (у нас сейчас самые худшие торговые сделки в истории), затем отправляюсь в Сингапур, чтобы встретиться с (лидером. — RT) Северной Кореи для решения ядерной проблемы. А дома 13 злых демократов до сих пор продолжают вести охоту на ведьм», — написал американский президент в Twitter.

Ранее Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм».

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