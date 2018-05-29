Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм»

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что расследование его предполагаемых связей с якобы имевшим место российским вмешательством в выборы отвлекает его от выполнения им обязанностей президента страны. Сам глава США назвал это разбирательство «охотой на ведьм».
Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм»
  • © Eric Thayer
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

«Извините, но мне пора направить свои усилия на решение проблемы ядерного оружия в Северной Корее, на плохие торговые соглашения... на экономику, на реформирование армии и многие другие вопросы, а не на сфабрикованную, связываемую с Россией охоту на ведьм. В реальности надо расследовать дела, связанные с Клинтон/Россией/ФБР/Минюстом/Обамой/Коми/
Линчем и так далее», — отметил президент.

Ранее Трамп сообщил о проведении работ по подготовке саммита США и КНДР.

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