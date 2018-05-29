Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм»

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что расследование его предполагаемых связей с якобы имевшим место российским вмешательством в выборы отвлекает его от выполнения им обязанностей президента страны. Сам глава США назвал это разбирательство «охотой на ведьм».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Извините, но мне пора направить свои усилия на решение проблемы ядерного оружия в Северной Корее, на плохие торговые соглашения... на экономику, на реформирование армии и многие другие вопросы, а не на сфабрикованную, связываемую с Россией охоту на ведьм. В реальности надо расследовать дела, связанные с Клинтон/Россией/ФБР/Минюстом/Обамой/Коми/

Линчем и так далее», — отметил президент.

Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2018 г.

Ранее Трамп сообщил о проведении работ по подготовке саммита США и КНДР.