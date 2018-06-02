Трамп подозревает Минюст и спецпрокурора в утечке писем его адвокатов

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп предположил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» организовывает утечки писем президентских адвокатов. Он также призвал завершить расследование из-за его дороговизны.
Трамп подозревает Минюст и спецпрокурора в утечке писем его адвокатов
  • Reuters

«Не было никакого сговора с Россией (кроме как у демократов). Этот дорогостоящий обман с охотой на ведьм вообще когда-нибудь закончится? Он очень вреден для нашей страны. Спецпрокурор или Минюст сливают письма моих адвокатов фейковым новостям? Не следует ли им вместо этого расследовать коррупцию среди демократов?» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить