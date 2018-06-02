Трамп подозревает Минюст и спецпрокурора в утечке писем его адвокатов

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства» организовывает утечки писем президентских адвокатов. Он также призвал завершить расследование из-за его дороговизны.

«Не было никакого сговора с Россией (кроме как у демократов). Этот дорогостоящий обман с охотой на ведьм вообще когда-нибудь закончится? Он очень вреден для нашей страны. Спецпрокурор или Минюст сливают письма моих адвокатов фейковым новостям? Не следует ли им вместо этого расследовать коррупцию среди демократов?» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп пожаловался на отвлекающую его от государственных дел «охоту на ведьм».