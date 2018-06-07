Путин назвал преследование российского бизнеса большой ошибкой Запада

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с российским бизнесом на Западе.
Путин назвал преследование российского бизнеса большой ошибкой Запада
  • © Reuters

«Я уже говорил несколько лет назад на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса, правда, прозвучало это достаточно грубо... не грубо, но грубовато. Я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И, предупреждая об этом, рекомендовал в своё время нашему бизнесу держать свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики», — сказал Путин.

Он добавил, что преследование российского бизнеса на Западе является большой ошибкой.

По его словам, «все эти ограничения, преследования бизнеса в конечном итоге к чему приведут  — они подрывают доверие бизнеса», причём не только России.

RT ведёт прямую трансляцию.

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