Путин объяснил причины обвинений Запада в адрес России

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии заявил, что обвинения западных стран в адрес России — способ сдерживания страны.

«Это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Потому что они, вот эти бесконечные обвинения, они как бы создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегает к таким средствам работы с Россией», — сказал он.

Президент объяснил, что в России видят угрозу, видят, что страна «становится для них конкурентом».

«Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причём для подавляющего большинства участников международного общения», — добавил Путин.

Он отметил, что понимание этого всё-таки приходит к партнёрам России.

«Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения», — указал он.

Он подчеркнул, что интересы других стран не должны «решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики».

«Понимание этого приходит ко многим нашим партнёрам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты», — заключил глава государства.

RT ведёт прямую трансляцию.