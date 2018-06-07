Эксперт прокомментировал оценку экс-генсеком НАТО военных способностей России

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который предположил, что если бы Москва и Киев вступили в состояние военного конфликта, то Россия заняла бы Украину «за несколько дней». Кроме того, экс-генсек отметил, что Россия может присоединиться к альянсу.

«Это недалёкий человек. Его фантазии не имеют под собой никакой реальности. Россия не собирается захватывать Украину, и воевать с украинским народом Россия не будет. Как Россия может присоединиться к НАТО? Это организация, которая создана, чтобы противостоять Советскому Союзу и России. Всё это бредни отставных генеральных секретарей, особенно таких, как господин Андерс Фог Расмуссен. Он советник Порошенко, его туда на кормление отправили, поэтому он такие заявления и делает», — отметил Литовкин.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил способность альянса противостоять «массированной атаке российских танков», а также предположил, что если бы Москва и Киев вступили в состояние военного конфликта, то Россия заняла бы Украину «за несколько дней».