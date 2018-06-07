«Лаборатория Касперского» подала апелляцию на решение суда США о запрете продукции

«Лаборатория Касперского» обжаловала решение суда федерального округа Колумбия о запрете государственным структурам использовать программное обеспечение российского разработчкиа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ суда.

Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского» обжалует решение суда о запрете на её продукцию в госучреждениях США.

В конце декабря 2017 года США законодательно запретили использование «Лаборатории Касперского» в госструктурах.

В 2018 году СМИ сообщили, что правительство Нидерландов перестанет использовать антивирусы «Лаборатории Касперского» в качестве «меры предосторожности».