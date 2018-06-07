«Лаборатория Касперского» подала апелляцию на решение суда США о запрете продукции

Короткая ссылка
«Лаборатория Касперского» обжаловала решение суда федерального округа Колумбия о запрете государственным структурам использовать программное обеспечение российского разработчкиа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ суда.

Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского» обжалует решение суда о запрете на её продукцию в госучреждениях США.

В конце декабря 2017 года США законодательно запретили использование «Лаборатории Касперского» в госструктурах.

В 2018 году СМИ сообщили, что правительство Нидерландов перестанет использовать антивирусы «Лаборатории Касперского» в качестве «меры предосторожности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить