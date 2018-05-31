«Лаборатория Касперского» обжалует решение суда о запрете на её продукцию в госучреждениях США
«Лаборатория Касперского» разочарована решениями суда по конституционному оспариванию запрета правительства США на использование её продуктов и услуг федеральными агентствами. Мы будем энергично добиваться реализации наших прав на обжалование», — говорится в заявлении компании.
Ранее суд федерального округа Колумбия отклонил иск производителя антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», в котором компания требовала отменить запрет на покупку её продукции в госучреждениях США.