«Лаборатория Касперского» обжалует решение суда о запрете на её продукцию в госучреждениях США

«Лаборатория Касперского» намерена подать апелляцию на решение суда федерального округа Колумбия, который оставил в силе запрет на использование программного обеспечения российской компании в государственных учреждения США.

«Лаборатория Касперского» разочарована решениями суда по конституционному оспариванию запрета правительства США на использование её продуктов и услуг федеральными агентствами. Мы будем энергично добиваться реализации наших прав на обжалование», — говорится в заявлении компании.

Ранее суд федерального округа Колумбия отклонил иск производителя антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», в котором компания требовала отменить запрет на покупку её продукции в госучреждениях США.