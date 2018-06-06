СМИ: В результате взрывов в Багдаде погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли, ещё 20 пострадали в результате двух взрывов в столице Ирака.
- globallookpress.com
- © Cui Xinyu/Xinhua
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе города.
В конце мая сообщалось, что в результате взрыва в Багдаде также погибли семь человек.
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