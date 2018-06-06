СМИ: В результате взрывов в Багдаде погибли семь человек

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По меньшей мере семь человек погибли, ещё 20 пострадали в результате двух взрывов в столице Ирака.
СМИ: В результате взрывов в Багдаде погибли семь человек
  • globallookpress.com
  • © Cui Xinyu/Xinhua

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе города.

В конце мая сообщалось, что в результате взрыва в Багдаде также погибли семь человек.

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