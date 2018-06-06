В Германии более 40 овец погибли при наезде поезда

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В Германии поезд регионального сообщения въехал в стадо овец, погибли 45 животных. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полицию.
В Германии более 40 овец погибли при наезде поезда
  • © Global Look Press

По данным издания, инцидент произошёл в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Около 150 овец по неизвестным причинам освободились из загона и вышли на железнодорожные пути. Машинист не смог вовремя остановить состав.

Никто из находящихся в поезде людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что экологи обнаружили 88 мёртвых дельфинов в бухте возле Рио-де-Жанейро.

Также портал «Юга.ру» передавал, что СК назвал предварительную причину гибели 230 краснокнижных журавлей в Ставропольском крае.

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