В Германии более 40 овец погибли при наезде поезда
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По данным издания, инцидент произошёл в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Около 150 овец по неизвестным причинам освободились из загона и вышли на железнодорожные пути. Машинист не смог вовремя остановить состав.
Никто из находящихся в поезде людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что экологи обнаружили 88 мёртвых дельфинов в бухте возле Рио-де-Жанейро.
Также портал «Юга.ру» передавал, что СК назвал предварительную причину гибели 230 краснокнижных журавлей в Ставропольском крае.