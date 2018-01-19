СК проводит проверку по факту гибели сотен краснокнижных журавлей на Ставрополье

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На Ставрополье Следственный комитет проводит проверку по факту массовой гибели журавлей.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на заявление ведомства, мёртвые птицы были обнаружены вдоль берега озера Солёного в Александровском районе.

Государственный инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обнаружил более 200 погибших птиц, когда обходил территорию вокруг водоёма.

«Погибли серые журавли, которые занесены в Красную книгу Ставропольского края», — заявила старший помощник руководителя краевого управления СК Екатерина Данилова.

Согласно лабораторным анализам, птицы погибли из-за отравления азотными удобрениями.

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