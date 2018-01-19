СК проводит проверку по факту гибели сотен краснокнижных журавлей на Ставрополье
Как сообщает kp.ru со ссылкой на заявление ведомства, мёртвые птицы были обнаружены вдоль берега озера Солёного в Александровском районе.
Государственный инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обнаружил более 200 погибших птиц, когда обходил территорию вокруг водоёма.
«Погибли серые журавли, которые занесены в Красную книгу Ставропольского края», — заявила старший помощник руководителя краевого управления СК Екатерина Данилова.
Согласно лабораторным анализам, птицы погибли из-за отравления азотными удобрениями.