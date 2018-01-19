СК проводит проверку по факту гибели сотен краснокнижных журавлей на Ставрополье

На Ставрополье Следственный комитет проводит проверку по факту массовой гибели журавлей.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на заявление ведомства, мёртвые птицы были обнаружены вдоль берега озера Солёного в Александровском районе.

Государственный инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обнаружил более 200 погибших птиц, когда обходил территорию вокруг водоёма.

«Погибли серые журавли, которые занесены в Красную книгу Ставропольского края», — заявила старший помощник руководителя краевого управления СК Екатерина Данилова.

Согласно лабораторным анализам, птицы погибли из-за отравления азотными удобрениями.