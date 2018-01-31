Названа предварительная причина гибели 230 краснокнижных журавлей на Ставрополье

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Названа предварительная причина гибели 230 краснокнижных журавлей в Ставропольском крае, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Отмечается, что после массовой гибели птиц было заведено уголовное дело.

В результате химико-токсикологического исследования были обнаружены метаболиты бромосодержащих родентицидов, приведшие к смерти пернатых.

«В настоящее время установлено, что с ноября по декабрь 2017 года при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространён на поверхности почвы земли», — сказали в пресс-службе.

Размер ущерба превышает 1 млн рублей. Расследование продолжается.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в петербургский аэропорт Пулково прибыли 335 попугаев и канареек.

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