В петербургский аэропорт Пулково прибыли 335 попугаев и канареек

В петербургский аэропорт Пулково из Красноярского края прибыли 335 попугаев и канареек, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Отмечается, что самолёт из Сибири доставил 250 волнистых попугаев, 20 корелл, 50 амадинов, 10 канареек и 5 певчих попугаев. В соответствии с требованиями безопасности всех птиц досмотрели ветеринары.

Заболеваний или отклонений обнаружено не было, поэтому пернатые могут продолжить путешествие. Пункт назначения — Карелия.

Досмотр птиц проходил в грузовом терминале Пулкова.

Ранее Nation News сообщал, что в Россию из Таджикистана пытались провезти 100 волнистых попугаев.