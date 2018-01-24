В петербургский аэропорт Пулково прибыли 335 попугаев и канареек
Отмечается, что самолёт из Сибири доставил 250 волнистых попугаев, 20 корелл, 50 амадинов, 10 канареек и 5 певчих попугаев. В соответствии с требованиями безопасности всех птиц досмотрели ветеринары.
Заболеваний или отклонений обнаружено не было, поэтому пернатые могут продолжить путешествие. Пункт назначения — Карелия.
Досмотр птиц проходил в грузовом терминале Пулкова.
Ранее Nation News сообщал, что в Россию из Таджикистана пытались провезти 100 волнистых попугаев.