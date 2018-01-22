В Россию из Таджикистана пытались провезти 100 волнистых попугаев

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В пункте пропуска «Аксарайский» Астраханской области представители пограничной службы нашли в одном из вагонов поезда, следовавшего из Таджикистана, 100 волнистых попугаев, сообщает Nation News.

Пернатых на территорию России вёз для продажи проводник. Он не предоставил пограничникам ветеринарный сертификат, что является нарушением законодательства.

Клетки с птицами было решено отправить обратно ближайшим пассажирским составом.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крым пытались нелегально провезти голубей, собаку и котов.

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