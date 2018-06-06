Путин: Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет

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Президент России Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая заявил, что российский народ всегда выберет путь суверенного государства, несмотря на то что страны, применяющие санкции, стремятся сдержать развитие страны.
Путин: Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет
  • © kremlin.ru

Отвечая на вопрос о развитии отношений России со странами Запада, Путин отметил, что рассчитывает на хорошие, позитивные отношения.

«Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнёры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что от этой политики «теряют прежде всего те, кто её инициирует».

Ранее Путин заявил, что санкции не заставят Россию отказаться от суверенного пути развития.

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