Путин: Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет
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Отвечая на вопрос о развитии отношений России со странами Запада, Путин отметил, что рассчитывает на хорошие, позитивные отношения.
«Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо её вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнёры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие», — сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что от этой политики «теряют прежде всего те, кто её инициирует».
Ранее Путин заявил, что санкции не заставят Россию отказаться от суверенного пути развития.