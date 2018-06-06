В Белом доме заявили об увольнении сотрудницы, которая высказалась об «умирающем Маккейне»
«Келли Садлер больше не работает в администрации президента», — цитирует NBC первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.
Kelly Sadler, the communications aide who reportedly mocked Republican Sen. John McCain's brain cancer diagnosis, is no longer working in the White House. https://t.co/q8TGq57jYC— NBC News (@NBCNews) 5 июня 2018 г.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Келли Садлер в ходе совещания предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хэспел на пост директора ЦРУ. Она якобы произнесла: «Он всё равно умирает».