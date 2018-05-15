Советник Трампа заявила о возможных кадровых перестановках в Белом доме
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«Да, я ожидаю», — ответила Конуэй на вопрос, ожидает ли она кадровые перестановки в Белом доме.
Как отмечается, на прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что помощница американского президента Келли Садлер в ходе совещания предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хэспел на пост директора ЦРУ. Она якобы произнесла: «Он всё равно умирает».
Президент США Дональд Трамп заявил, что авторы так называемых утечек из Белого дома являются предателями и трусами.