Советник Трампа заявила о возможных кадровых перестановках в Белом доме

Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью Fox News, что в Белом доме могут произойти кадровые перестановки на фоне высказываний о здоровье сенатора Джона Маккейна.

«Да, я ожидаю», — ответила Конуэй на вопрос, ожидает ли она кадровые перестановки в Белом доме.

Как отмечается, на прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что помощница американского президента Келли Садлер в ходе совещания предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хэспел на пост директора ЦРУ. Она якобы произнесла: «Он всё равно умирает».

Президент США Дональд Трамп заявил, что авторы так называемых утечек из Белого дома являются предателями и трусами.