Эксперт оценил заявление премьера Италии о санкциях против России

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Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о санкциях против России.
Эксперт оценил заявление премьера Италии о санкциях против России
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По словам эксперта, слова итальянского политика о пересмотре антироссийских санкций выглядят логичными.

«В любом случае России выгодно, что итальянский истеблишмент меняется: в нём появляются новые лица, которые по-иному смотрят на институты Евросоюза, а также на место Италии в международных отношениях», — сказал Валяев.

Как отметил эксперт, новое правительство настроено лоббировать коммерческие интересы страны.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление Конте.

В мае замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление Международного комитета палаты общин Великобритании, который призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

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