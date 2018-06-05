Эксперт оценил заявление премьера Италии о санкциях против России
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По словам эксперта, слова итальянского политика о пересмотре антироссийских санкций выглядят логичными.
«В любом случае России выгодно, что итальянский истеблишмент меняется: в нём появляются новые лица, которые по-иному смотрят на институты Евросоюза, а также на место Италии в международных отношениях», — сказал Валяев.
Как отметил эксперт, новое правительство настроено лоббировать коммерческие интересы страны.
Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление Конте.
В мае замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление Международного комитета палаты общин Великобритании, который призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.