ОАЭ планируют наращивать инвестиции в Россию

Государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил о стремлении своей страны увеличить объём инвестиций в Россию.

Об этом министр рассказал в эксклюзивном интервью RT.

«Сегодня наши отношения с Россией находятся на подъёме. В течение нескольких предыдущих лет нам удалось значительно укрепить взаимное доверие по различным аспектам», — заявил Гаргаш.

Министр отметил, что, по его мнению, необходимо развивать двусторонние отношения не только в политической плоскости, но также и в других сферах.

«Именно поэтому мы стремимся увеличить объём наших новых инвестиций в России. На сегодняшний день наши инвестиции в России достигли $6 млрд», — отметил Гаргаш, добавив, что это не очень много с точки зрения возможностей России и ОАЭ.

По его словам, в настоящее время на постоянной основе идёт диалог между инвестиционными компаниями ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций.