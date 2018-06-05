Роспотребнадзор предупредил о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ.

«Один лабораторно подтверждённый случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале Абу-Даби», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается, пациент — коренной житель ОАЭ — прибыл из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму.

В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время на ферме проводится эпидемиологическое расследование.

Кроме того, в ведомстве призвали учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза на севере Бельгии.