Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза на севере Бельгии

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Роспотребнадзор предупредил о том, что на севере Бельгии в провинции Фландрия зафиксирована вспышка сальмонеллёза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что число госпитализированных детей превысило 60 человек. У 37 из них диагноз подтверждён лабораторно. 

По предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии, причиной заражения являются инфицированные продукты питания, которые поставляются в столовые детских и учебных заведений Фландрии. 

В связи с этим была приостановлена работа предприятия, поставляющего продукты в эти организации. 

«Проводится санитарная обработка производственных линий этого предприятия. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — предупредили в ведомстве.

В апреле Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Швеции.

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