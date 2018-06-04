Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза на севере Бельгии
Отмечается, что число госпитализированных детей превысило 60 человек. У 37 из них диагноз подтверждён лабораторно.
По предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии, причиной заражения являются инфицированные продукты питания, которые поставляются в столовые детских и учебных заведений Фландрии.
В связи с этим была приостановлена работа предприятия, поставляющего продукты в эти организации.
«Проводится санитарная обработка производственных линий этого предприятия. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — предупредили в ведомстве.
В апреле Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Швеции.