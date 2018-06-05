Путин прибыл в Вену
Президент России Владимир Путин прибыл в Вену с официальным визитом, где встретится с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.
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RT ведёт прямую трансляцию от императорского дворца Хофбург.
В ходе визита стороны обсудят двусторонние экономические и культурные связи, урегулирование конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии, строительство «Северного потока — 2» и другие проекты.
Накануне Путин рассказал об очень хороших отношениях с Австрией.
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