Президент России Владимир Путин прибыл в Вену с официальным визитом, где встретится с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

RT ведёт прямую трансляцию от императорского дворца Хофбург.

В ходе визита стороны обсудят двусторонние экономические и культурные связи, урегулирование конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии, строительство «Северного потока — 2» и другие проекты.

Накануне Путин рассказал об очень хороших отношениях с Австрией.