Путин прибыл в Вену

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Президент России Владимир Путин прибыл в Вену с официальным визитом, где встретится с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.
Путин прибыл в Вену
  • © Reuters

RT ведёт прямую трансляцию от императорского дворца Хофбург. 

В ходе визита стороны обсудят двусторонние экономические и культурные связи, урегулирование конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии, строительство «Северного потока — 2» и другие проекты.

Накануне Путин рассказал об очень хороших отношениях с Австрией.

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